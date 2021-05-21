Илон Маск предлагает создать международную лунную базу

Логическим продолжением проекта Международной космической станции станет создание международных баз на Луне и на Марсе, считает основатель SpaceX Илон Маск.

"Я думаю, что у космической станции есть важная функция, я думаю, что сотрудничество в космосе очень важно, но нужно не застревать на каких-то вопросах. Следующий логический шаг - чтобы у нас была база на Луне и чтобы мы построили город на Марсе", - сказал Маск на марафоне "Новое знание".

Госкорпорация "Роскосмос" сообщила 9 марта, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым правительство РФ приняло предложение "Роскосмоса" подписать меморандум о взаимопонимании с Китаем по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции.

Российская сторона 25 января сообщила о выходе из американского проекта Gateway - программы НАСА по созданию международной обитаемой окололунной станции, предназначенной на первом этапе для изучения Луны и дальнего космоса, а в дальнейшем в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, Россия не заинтересована в участии в американской лунной программе. "Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны", - сообщал Рогозин в Telegram.