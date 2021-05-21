События

11:53 21.05.2021

Илон Маск предлагает создать международную лунную базу

1 мин читать
Илон Маск предлагает создать международную лунную базу

Логическим продолжением проекта Международной космической станции станет создание международных баз на Луне и на Марсе, считает основатель SpaceX Илон Маск.

"Я думаю, что у космической станции есть важная функция, я думаю, что сотрудничество в космосе очень важно, но нужно не застревать на каких-то вопросах. Следующий логический шаг - чтобы у нас была база на Луне и чтобы мы построили город на Марсе", - сказал Маск на марафоне "Новое знание".

Госкорпорация "Роскосмос" сообщила 9 марта, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым правительство РФ приняло предложение "Роскосмоса" подписать меморандум о взаимопонимании с Китаем по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции.

Российская сторона 25 января сообщила о выходе из американского проекта Gateway - программы НАСА по созданию международной обитаемой окололунной станции, предназначенной на первом этапе для изучения Луны и дальнего космоса, а в дальнейшем в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, Россия не заинтересована в участии в американской лунной программе. "Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны", - сообщал Рогозин в Telegram.

Теги: #база #луна #маск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:25 13.05.2021
Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

10:08 20.04.2021
Автопилот был выключен во время смертельного ДТП с электромобилем Tesla в Техасе - Маск

Автопилот был выключен во время смертельного ДТП с электромобилем Tesla в Техасе - Маск

01:20 17.04.2021
SpaceХ получила право доставить астронавтов на Луну - NASA

SpaceХ получила право доставить астронавтов на Луну - NASA

22:25 15.03.2021
В Ираке обстреляли ракетами военную базу

В Ираке обстреляли ракетами военную базу

15:37 15.03.2021
Илон Маск назначил себя "технокоролём" Tesla

Илон Маск назначил себя "технокоролём" Tesla

15:37 09.03.2021
База IoT -клиентов "Vodafone Украина" в 2019-2020гг выросла на 73%

База IoT -клиентов "Vodafone Украина" в 2019-2020гг выросла на 73%

08:48 09.03.2021
Китай и Россия работают над созданием лунной станции

Китай и Россия работают над созданием лунной станции

10:24 03.03.2021
Японский бизнесмен намерен пригласить восемь человек в полет вокруг Луны

Японский бизнесмен намерен пригласить восемь человек в полет вокруг Луны

18:44 15.02.2021
Твиты Илона Маска "уронили" курс криптовалюты Dogecoin, к которой он ранее привлек внимание

Твиты Илона Маска "уронили" курс криптовалюты Dogecoin, к которой он ранее привлек внимание

15:19 11.02.2021
Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд оправдал экс-начальника оперативного штаба АТО Назарова по делу о катастрофе Ил-76

Кличко: давление на столичную власть продолжается

Во время обысков у задержанных "воров в законе" правоохранители изъяли более $3,2 млн

В Украину 26 мая поставят 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 Sinovac, еще 200 тыс. - в начале июня - Шмыгаль

Рада призывает Конгресс США ввести санкции против всех участников строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе Nord Stream AG

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд оправдал экс-начальника оперативного штаба АТО Назарова по делу о катастрофе Ил-76

Телеведущий Мыкола Вересень собирается подать в суд на канал "Прямой" за "увольнение без объяснений"

Оригинал Конституции Орлика будет экспонироваться в Софии Киевской - Ткаченко

Кличко: давление на столичную власть продолжается

Во время обысков у задержанных "воров в законе" правоохранители изъяли более $3,2 млн

Денисова: в списке Украины на обмен лицами, которых удерживают в ОРДЛО, 285 человек, из них 44 - военные

Встреча Зеленского и Путина состоится, когда в Киеве убедятся, что разговор будет о Донбассе и Крыме - Кулеба

Медведчук об эпизоде подозрения о передаче информации для спецслужб РФ: я не владею секретной информацией

Порошенко призвал власть активнее бороться с процессом завершения строительства "Северного потока-2"

В Украину привезут оригинал Конституции Орлика на празднование 30-летия независимости

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА