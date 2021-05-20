Перевозка груза из Беларуси в Сербию с техпосадкой в Венгрии не подпадает под санкции – "Антонов"

Перевозка груза самолетом Ан-124-100 авиакомпании "Авиалинии Антонова" госпредприятия (ГП) "Антонов" из Беларуси в Сербию 16-17 мая с технической посадкой в Будапеште (Венгрия) была выполнена с соблюдением всех международных норм и правил и строго в соответствии с национальным законодательством стран по маршруту, говорится в сообщении "Антонова" в четверг.

"Такие перевозки не подпадают под санкции Украины (страны эксплуатанта), Европейского Союза (страны по маршруту) и Великобритании (страны, где находятся перестраховщики самолетов ГП "Антонов")", – отмечается в информации госпредприятия в Facebook.

Ранее балканская служба "Радио Свобода" сообщила, что Ан-124 перевозил два истребителя МиГ-29 и вынужденно сел в Будапеште. По мнению издания, такая транспортировка могла нарушать введенные странами-членами ЕС и НАТО санкции.

"Антонов" указывает, что согласно условиям подписанного контракта не может разглашать третьим лицам подробности перевозки и характер груза. В то же время предприятие подтвердило, что в полете на самолете возникла техническая неисправность, в результате которой было принято решение о приземлении в запасном аэропорту "Будапешт". "После оперативной доставки туда необходимой запчасти и устранения неисправности, самолет безопасно завершил чартерный рейс в Сербию", – уточнили в ГП.