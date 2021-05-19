События

11:04 19.05.2021

Экс-руководителю КП "Муниципальная охрана" сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств

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Экс-руководителю КП "Муниципальная охрана" сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Муниципальная охрана" в завладении бюджетными средствами по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, следствием установлено, что коммунальным предприятием "Муниципальная охрана" была проведена процедура закупки услуг по профессиональному обучению и повышению квалификации охранников на 300 слушателей.

"Однако подозреваемый, который занимал должность директора КП "Муниципальная охрана", с целью завладения бюджетными средствами подписал и утвердил акты сдачи - приемки оказанных услуг, точно зная о том, что обучение и повышение квалификации охранников, фактически не происходило, то есть условия договора с стороны исполнителя не выполнено", - сказано в сообщении.

В результате от заказчика в лице КП "Муниципальная охрана" на счет частного общества перечислено более 580 тыс. грн при непредставлении услуги, что подтверждается заключением экспертизы.

Решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой в настоящее время должности заместителя директора одного из транспортных коммунальных предприятий столицы и избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим участникам преступления.

Теги: #муниципальная #охрана #подозрение
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