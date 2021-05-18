Бутусов решил сложить полномочия советника министра обороны

Украинский журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил о своем решении уволиться с должности советника министра обороны Украины Андрея Тарана, который он занимал на общественных началах.

"Принял решение сложить полномочия советника на общественных началах министра обороны Украины Андрея Тарана", - написал Бутусов на своей странице в Facebook во вторник, пояснив свое решение наличием большого количества проблем в работе оборонного ведомства и нежеланием руководства заниматься их решением.

По его словам, угроза полномасштабной российской агрессии вскрыла провалы Минобороны в организации обороны. "Проблемы армии не анализируются и подменяются показухой", - отметил Бутусов.

Также, по его словам, Таран не реагирует даже на те проблемы, о которых публично заявляет комитет Верховной Рады, такие как питание, постройка арсеналов, Гособоронзаказ, кризисное положение с боеприпасами. "В государстве отсутствует централизованная оборонная политика, поэтому даже те проблемы, которые Министерство обороны пытается объективно решить… блокируются из-за отсутствия координации на высшем уровне. В разгар войны провален Гособоронзаказ 2020-года, и сейчас также срывается Гособоронзаказ 2021-го года, окончательный годовой план в конце мая не передан исполнителям", - написал журналист.

По словам Бутусова, военно-политическое руководство государства не планирует качественных реформ в армии, какие-либо структурные изменения при сохранении текущего положения дел невозможны.

Он также отметил, что дело о провале спецоперации по захвату российских террористов-"вагнеровцев" не расследуется уже 8 месяцев, Верховная Рада блокирует создание следственной комиссии. Всего, по его словам, в 2020 году произошло семь провалов спецопераций Главного управления разведки Минобороны, в результате которых значительное количество людей было задержано, есть и потери, однако Минобороны игнорирует череду этих провалов.

По словам Бутусова, его видение военной реформы сегодня не может быть реализовано, и опубликовал собственную доктрину военной реформы в Украине.

"Можно мириться с проблемами, но нельзя мириться с нежеланием их решать", - резюмировал он.

Как сообщалось, Бутусов принял предложение Тарана стать его внештатным советником на два месяца после встречи в Минобороны Украины 20 декабря 2020 года. Причиной своего приглашения на эту должность в Минобороны журналист назвал свои публикации по теме Минобороны, которые "имеют большой резонанс в руководстве страны".