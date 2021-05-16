Азербайджан начал широкомасштабные военные учения

Вооруженные силы Азербайджана 16 мая приступили к учениям, которые продлятся до 20 мая, сообщает Минобороны страны.

"В учениях под руководством министра обороны будет задействовано до 15 тыс. личного состава военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.