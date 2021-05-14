Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа продлится "столько, сколько потребуется"

Израиль намерен нанести тяжелый урон движению палестинскому движению ХАМАС и будет продолжать операцию в секторе Газа "столько, сколько потребуется", сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово ещё не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал он.

Нетаньяху отметил, что Израиль ведёт борьбу на два фронта: в секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны. Он пообещал восстановить порядок в стране, а также призвал израильтян "не брать закон в свои руки".

Ранее СМИ сообщили о том, что ВВС Израиля вместе с сухопутными силами в ночь на пятницу наносят массированные удары по сектору Газа.