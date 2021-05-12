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19:30 12.05.2021

Британская тюрьма готова принять Караджича, заявляет Лондон

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Британская тюрьма готова принять Караджича, заявляет Лондон

Великобритания согласилась перевести в одну из своих тюрем бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, осужденного на пожизненный срок за геноцид в Сребренице, сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

"Великобритания согласилась, чтобы Радована Караджича, осужденного за геноцид в Сребренице, перевели в британскую тюрьму для отбывания срока", - говорится в заявлении главы МИД Британии.

В 2019 году апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге (МОМУТ) ужесточила приговор в отношении Караджича и приговорила его к пожизненному сроку. Изначально он был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности и приговорен к 40 годам тюрьмы, однако затем решил обжаловать это решение. В итоге Караджич получил еще более суровый приговор.

Тем не менее, где именно Караджичу отбывать свой пожизненный срок, суд в Гааге не решил. Бывшего лидера боснийских сербов должна принять одна из стран, заключивших с ООН соглашение о приведении в исполнение приговоров международного уголовного трибунала. В их число входит Австрия, Британия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Польша и Швеция.

Караджич в 1980-х основал Сербскую демократическую партию, а в 1992 стал первым президентом Республики Сербской. Этот пост он занимал до 1996 года. Во время гражданской войны на территории Боснии и Герцеговины Караджич был политическим лидером боснийских сербов.

В июле 2008 года его задержали в Белграде, а в октябре следующего года над ним стартовал судебный процесс.

Теги: #тюрьма #великобритания #караджич
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