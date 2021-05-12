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15:33 12.05.2021

Chesapeake пообещала первые дивиденды после выхода из банкротства

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Пионер американской добычи сланцевого газа Chesapeake Energy Corp., которая 9 февраля вышла из банкротства, вернулась к выплате дивидендов. Об этом говорится в отчете компании за I квартал 2021 года.

В отчетный период Chesapeake заработала $295 млн чистой прибыли (или $2,75 на акцию). Компания вышла из банкротства в начале февраля и начала ведение бухгалтерии с нуля. По итогам первого квартала свободные денежные средства на балансе компании составили $340 млн, а на конец апреля - $500 млн.

Совет директоров Chesapeake объявил годовой дивиденд в размере $1,375 на акцию. Первые дивиденды будут выплачены 10 июня по данным реестра на 24 мая. Дивиденды компания намерена выплачивать ежеквартально.

"Базовые дивиденды созданы для противодействия волатильности цен на сырье вместе со стратегией увеличения доходности, которая будет утверждена к концу 2021 года", - комментирует эмитент.

В первом квартале 2021 года Chesapeake добывала примерно 436 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки (77% газ и 23% жидкие углеводороды). В 2022 году компания намерена поддерживать добычу на уровне 2021 года. Сейчас компания эксплуатирует 7 буровых установок: три установки в Аппалачах, три установки в Хейнсвилле и один станок в Южном Техасе.

Chesapeake, основанная в 1989 году, является пионером разработки сланцевых месторождений в США и отчасти стала жертвой своего собственного успеха, а также успеха ее конкурентов в разработке сланцевых месторождений. Сланцевая революция привела к избытку предложения нефти и газа на мировом рынке, что вызвало падение цен. В течение многих лет Chesapeake пыталась сократить огромный долг, образовавшийся в период активного развития ее операций. В июне 2020 года компания объявила о банкротстве, из которого вышла в феврале 2021 года.

Теги: #газ #сланец
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