До конца мая будет готов фюзеляж первого Ан-178 для ВСУ – директор "Укроборонпрома"

Фюзеляж первого из трех самолетов Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины будет готов до конца мая текущего года, сообщил директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

"До конца мая мы уже будем иметь фюзеляж первого самолета, а в 2023 году этот самолет, я уверен, станет на вооружение Вооруженных сил Украины, а в течение еще определенного периода времени мы успешно завершим изготовление еще двух самолетов", - сказал Гусев на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Министерство обороны Украины и государственное авиапредприятие "Антонов" (Киев) подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд ВСУ. Речь шла о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые могут быть использованы для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов. Сумма контракта - почти 3 млрд грн, срок выполнения работ - четыре года.