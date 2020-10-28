Уруский: Минобороны согласовывает "последние штрихи" контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов Ан-178

Министерство обороны Украины согласовывает последние штрихи контракта с государственным предприятием "Антонов" (Киев) по закупке самолетов Ан-178, а в следующем году предусматривается закупка самолетов Ан-74 для потребностей Минобороны, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Длительное е время мы относились к финансированию Вооруженных сил Украины по остаточному принципу, что, в конце концов, привело к такому состоянию нашей авиационной техники, в которой находятся Воздушные силы Украины. Правительство Украины прилагает все усилия для того, чтобы эту ситуацию исправлять. Могу доложить, что уже сегодня Министерство обороны согласовывает последние штрихи контракта с государственным предприятием "Антонов" по закупке самолетов Антонов-178 . А в следующем году предусматриваем закупить по контракту также с авиационной промышленностью Украины самолеты Ан-74, также для потребностей Министерства обороны", - сказал Уруский на онлайн-брифинге после заседания Кабмина в среду.

В то же время вице-премьер отметил: несмотря на то, что ситуация с обеспечением авиационной техникой ВС Украины является неудовлетворительной, это не означает, что самолеты, которые находятся сегодня на вооружении и в боевом составе ВСУ, не могут быть эксплуатированы.

"Ситуация с обеспечением авиационной техникой в наших Вооруженных силах является неудовлетворительной, и не является секретом, что на протяжении, фактически, всего периода независимости Украины мы не закупили ни одного самолета. Но это не означает, что те самолеты, которые находятся сегодня на вооружении и в боевом составе Вооруженных сил, не могут эксплуатироваться. Все они при условиях проведения соответствующих ремонтов, модернизации, соблюдения всех правил, которые должны осуществляться при эксплуатации боевой техники, в частности авиационной, могут быть использованы в наших Вооруженных силах", - пояснил Уруский.

По его словам, модель самолета Ан-26Ш, который потерпел крушение под Чугуевом (Харьковская обл.), не является новой, но опыт эксплуатации этих самолетов свидетельствует об их достаточной надежности.

"Если выполнять все эксплуатационные требования, которые существуют к этим самолетам, они могут еще определенное время служить, в том числе для нужд Вооруженных сил. У нас эти самолеты есть не только в Вооруженных силах, но и в гражданской авиации используются", - добавил вице-премьер.

В то же время он подчеркнул, что по результатам катастрофы самолета Ан-26Ш должны быть сделаны выводы, внесены изменения в эксплуатационные, нормативно-правовые документы, и комиссия уже сделала свои рекомендации.

Уруский добавил, что в первую очередь на замену самолетам Ан-26 могут прийти самолеты Ан-178 в разных модификациях, которые должны быть разработаны ГП "Антонов".