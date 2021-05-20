Экономика

11:10 20.05.2021

На ГП "Антонов" продемонстрировали первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ

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На ГП "Антонов" продемонстрировали первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ

На территории госпредприятия "Антонов" в четверг продемонстрировали первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Конечно, впереди еще много работы: интеграция импортозамещенных комплектующих, этап испытаний и т.д. Но очередной важный шаг в процессе восстановления авиационной отрасли страны сделан", - сообщил вице-премьер-министр, министр стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Отмечается, что "Антонов" получил заказ под государственные гарантии на строительство трех военно-транспортных самолетов Ан-178Т для Министерства обороны Украины в конце 2020 года. Контракт рассчитан до 2024 года, однако, по словам Уруского, первый самолет может быть передан военным уже весной 2023 года.

Уруский поблагодарил коллектив "Анотова" и добавил, что Минстратегпром, со своей стороны, осуществляет фундаментальную работу по реформированию авиакосмической отрасли и ОПК, которая направлена на создание всех необходимых условий для эффективной работы отрасли.

Теги: #всу #ан_178 #антонов
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