Дорожники начали ремонт дороги к главной природной жемчужине Полесья в Ровенской области

В Ровенской области стартовал ремонт дороги, которая имеет стратегическое значение для региона и ведет к Белому озеру - уникальному водоему с лечебными свойствами и повышенным содержанием глицерина.

Работы на дороге проводятся в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство", сообщает Ровенская областная государственная администрация.

"Дорога важна не только для туристов, она имеет стратегическое логистическое значение. Автодорога государственного значения соединяет два центра Варашского района - Заречное и Вараш. Кроме того, это единственный путь к туристической жемчужине Полесья - Белому озеру", - цитируется в сообщении глава ОГА Виталий Коваль.

В ходе работ капитально отремонтируют 17 км полностью разбитой дороги от Старой Рафаловки до Рудки в Варашском районе. Проектную часть уже завершили, на следующей неделе будет объявлен тендер.

На участке между селами Рудка и Бельская Воля работы уже ведутся - здесь восстанавливают белощебневое покрытие. Следующим шагом станет ремонт на участке автодороги Т-18-08 между селами Мульчицы и Боровое.

Как сообщалось, координатор "Большого строительства", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что по президентской программе за 2021 год планируется отремонтировать 2 тыс. километров дорог местного значения.