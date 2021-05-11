Группировки из Газы заплатят кровью за обстрелы Израиля – Нетаньяху

Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят за проводимые на этой неделе ракетные обстрелы Израиля, заявил во вторник вечером израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Они заплатят очень большую цену", - приводят его слова израильские СМИ.

"ХАМАС и Исламский джихад" платят и будут платить цену за свою воинственность. Они заплатят своей кровью", - добавил премьер.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.