Группировки из Газы заплатят кровью за обстрелы Израиля – Нетаньяху
Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят за проводимые на этой неделе ракетные обстрелы Израиля, заявил во вторник вечером израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
"Они заплатят очень большую цену", - приводят его слова израильские СМИ.
"ХАМАС и Исламский джихад" платят и будут платить цену за свою воинственность. Они заплатят своей кровью", - добавил премьер.
Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.