Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране

Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе с РФ, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства… Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране - будь то Россия, Беларусь или европейские государства", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

Он напомнил, что Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – "и в плане экономики, и в плане … главное, людей". По словам Разумкова, в Украине нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны.