События

10:23 09.05.2021

Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране

1 мин читать
Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране

Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе с РФ, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства… Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране - будь то Россия, Беларусь или европейские государства", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

Он напомнил, что Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – "и в плане экономики, и в плане … главное, людей". По словам Разумкова, в Украине нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны.

Теги: #день_победы_над_нацизмом #разумков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:02 29.04.2021
Рада не будет собираться на внеочередное пленарное заседание до 18 мая, считает Разумков

Рада не будет собираться на внеочередное пленарное заседание до 18 мая, считает Разумков

13:34 29.04.2021
Разумков прогнозирует судебные разбирательства в связи с заменой главы "Нафтогаза"

Разумков прогнозирует судебные разбирательства в связи с заменой главы "Нафтогаза"

13:24 29.04.2021
Разумков считает недопустимыми и нарушающими законодательство шествия, пропагандирующие дивизию "Галичина"

Разумков считает недопустимыми и нарушающими законодательство шествия, пропагандирующие дивизию "Галичина"

12:45 29.04.2021
Проведение заседания СНБО до праздников маловероятно - Разумков

Проведение заседания СНБО до праздников маловероятно - Разумков

12:46 28.04.2021
Разумков созывает два внеочередных заседания Рады на четверг

Разумков созывает два внеочередных заседания Рады на четверг

19:09 26.04.2021
Украина ценит поддержку Эстонии в вопросе интеграции в ЕС и НАТО - Разумков

Украина ценит поддержку Эстонии в вопросе интеграции в ЕС и НАТО - Разумков

13:16 26.04.2021
Разумков против прямых переговоров с "руководством" ОРДЛО

Разумков против прямых переговоров с "руководством" ОРДЛО

11:41 26.04.2021
Разумков: на предстоящей неделе может быть больше двух внеочередных заседаний Рады

Разумков: на предстоящей неделе может быть больше двух внеочередных заседаний Рады

10:44 26.04.2021
Рада при возможности рассмотрит законодательные инициативы по "чернобыльцам" - Разумков

Рада при возможности рассмотрит законодательные инициативы по "чернобыльцам" - Разумков

13:41 22.04.2021
Внеочередные заседания Рады должны посвящаться актуальным вызовам – Разумков

Внеочередные заседания Рады должны посвящаться актуальным вызовам – Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: для нас победа над нацизмом - это благодарность, не имеющая границ, сроков давности или географического деления

В Украине за сутки зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровел 9 181 человек – Степанов

Зеленский: мы можем и должны сделать все, чтобы не допустить новой войны в будущем

Сегодня Украина защищает Европу, которая возникла на руинах Второй мировой войны – МИД

Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО – Жовква

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 90 палестинцев получили травмы после беспорядков в Иерусалиме

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне

Зеленский: для нас победа над нацизмом - это благодарность, не имеющая границ, сроков давности или географического деления

Число заражений COVID-19 в мире превысило 157 млн - университет Джонса Хопкинса

На горе Поп Иван Черногорский тихо, снежно, небольшой мороз

Флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton"

В Украине за сутки зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровел 9 181 человек – Степанов

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Отработавшая ступень китайской ракеты упала в Индийский океан

Пиротехники ГСЧС уничтожили 37 боеприпасов времен прошлых войн в Херсонской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА