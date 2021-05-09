В Одессе по нарушениям празднования Дня победы составлено более десятка админпротоколов

Одесские полицейские привлекли к ответственности двух граждан за публичное использование запрещенной символики, сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Мужчина в возрасте 63 лет пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще один - 17-летний парень - на Аллею Славы со свастикой. Оба правонарушителя доставлены в территориальные подразделения полиции. На старшего из них полицейские составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Вопрос о привлечении к ответственности другого нарушителя пока решается", - говорится в сообщении.

Позже в облполиции начали сообщать о новых административных правонарушениях, зафиксированных 9 мая в Одессе.

"По состоянию на 15.30 одесские полицейские зафиксировали 12 административных правонарушений. Один протокол составлен по ч.1 ст.173-3… шесть - по ст.173 (мелкое хулиганство), три - по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего), один - по ч.1 ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, еще относительно одного человека вынесено постановление по ч.2 этой же статьи", - говорится в сообщении.

В то же время одесское издание "Думская" сообщает о произошедшей потасовке в Одессе на Аллее Славы у памятника Неизвестному матросу. Инцидент случился после того, как полицейские потребовали от гражданина убрать портрет министра обороны СССР и члена президиума ЦК КПСС Жукова. В ходе нее звучали выкрики "фашисты" и "Одесса - русский город".

По данным издания, пятеро участников потасовки задержаны. Еще один нарушитель общественного порядка был задержан у мемориала 412-й береговой батареи. В отношении задержанных составлены два протокола по ст.173 УК, два по ст.185 УК и один по ч.1 ст.44-3 КУоАП. Протокол по ч.1 ст.173-3 УК составлен в отношении 63-летнего мужчины, принесшего в парк Шевченко георгиевскую ленту.