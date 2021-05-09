В Украине правонарушения в День победы над нацизмом касаются использования запрещенной символики – Нацполиция

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, проходят в Украине спокойно, без серьезных нарушений, сообщает Национальная полиция Украины.

"Мероприятия по празднованию годовщины победы над фашизмом проходят без грубых нарушений общественного порядка. Всего по состоянию на 14:00 в полицию поступило 38 сообщений. По результатам их рассмотрения начато 5 уголовных производств и составлено девять административных протоколов", - говорится в сообщении, размещенном на странице Нацполиции в Фейсбук.

По информации Нацполиции, правоохранители продолжают в усиленном режиме нести службу до завершения всех мероприятий.

"В настоящее время прошло 600 массовых мероприятий. Участие в них приняли более 40 тысяч граждан. В органы полиции поступило 38 сообщений о нарушениях. Личный состав продолжает нести службу для обеспечения общественной безопасности, работают оперативные штабы", - говорится в сообщении со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового.

В свою очередь глава Нацпоилции Игорь Клименко отметил, что полицейские, привлеченные к охране общественного порядка, оперативно реагируют на все сообщения о нарушениях, и в усиленном режиме будут работать до завершения всех мероприятий.

"Больше всего сообщений о правонарушениях касались использования запрещенной символики. В Единый реестр досудебных расследований внесено пять сообщений по изготовлению и использования символики тоталитарных режимов, это - часть первая статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины. Также составлено 9 административных протоколов", - уточнил он.

Глава Нацполиции акцентировал внимание на том, что накануне мероприятий была проведена серьезная профилактическая работа, поэтому на данный момент не допущено грубых нарушений общественного порядка.