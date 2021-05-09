В Запорожье и области в ходе празднования Дня победы произошло несколько инцидентов с коммунистической символикой

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли в Запорожье и Запорожской области с малочисленными правонарушениями, связанными с демонстрацией запрещенной символики и неповиновением законным требованиям полиции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", 9 мая тысячи жителей Запорожья пришли на Аллею Славы почтить память героев, погибших во Второй мировой войне, и возложили цветы к Огню памяти. Многие из них принесли фото и боевые награды своих дедов-ветеранов и пели песни военных лет.

Акция памяти проходила с соблюдением усиленных мер безопасности: по периметру Аллеи Славы были установлены железные ограждения, все желающие могли пройти на ее территорию через входы, охраняемые полицией и бойцами Национальной гвардии. Правоохранительные органы следили за соблюдением присутствующими карантинных требований - наличием защитной маски, а также выполнением законодательства, запрещающего пропаганду символики коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине.

В ходе мероприятия на Аллее Славы возникло несколько инцидентов, когда запорожцы пытались демонстрировать запрещенную символику. Нескольких нарушителей, отказывающихся выполнить законные требования правоохранителей и убрать незаконную символику, а также провоцировавших конфликт, задержала полиция. Как сообщили агентству в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области, на Аллее славы в Запорожье были задержаны трое нарушителей.

Инциденты с демонстрацией запрещенной символики 9 мая также зафиксированы в Михайловском районе Запорожской области, где двое сельских жителей подняли над своими домами красные флаги с серпом и молотом.

По всем фактам открыты уголовные производства по ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов), ст.173-3 КУпАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты), ст.185 УК (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).