46% украинцев положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины

46% украинцев положительно относятся к решению украинских властей о признании воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость Украины, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведённого Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Вместе с тем против этого выступили 29% респондентов, 9% ответили, что им безразлично, а еще 16% не определились с ответом.

Преимущественно признание воинов УПА борцами за независимость Украины поддерживает в Западном и Центральном регионах (80% и 47% соответственно). В Южном и Восточном регионах поддерживают это решение по 20-25%. Также в Центральном, Южном и Восточном регионах есть по 20% тех, кто пока не определились со своим отношением, но эти люди не выражают негативного отношения к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины.

Согласно опросу, молодежь больше склоняется к поддержке этого решения (50% "за" и 19% "против" среди группы 18-29 лет, а среди людей старше 60 лет – 42% "за" и 39% "против"). Есть возрастные различия и внутри регионов. В частности, среди молодежи Юга и Востока Украины по 30% тех, кто поддерживает и кто не поддерживает это решение, остальные относятся безразлично или не определилась с ответом.

Всеукраинский опрос "День победы и его место в исторической памяти украинцев: какой смысл граждане вкладывают в эту дату?" был проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.