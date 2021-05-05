Полиция Луганской области открыла дело против водителя грузовика за незаконную перевозку древесины

Луганские правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконной перевозки леса (без наличия разрешительных документов) водителем грузовика "ЗИЛ-131А", сообщает пресс-служба полиции Луганской области в среду.

"4 мая во время несения службы возле станции Ольховая Счастьенского района сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции Счастьенского районного управления для проверки документов был остановлен автомобиль "ЗИЛ-131А" под управлением 45-летнего местного жителя, который перевозил древесину", - говорится в сообщении полиции в Фейсбуке.

В ходе проверки было установлено, что у водителя отсутствуют необходимые документы на перевозку древесины. Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, провели необходимые первоочередные следственные действия.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 246 УК Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса". Под процессуальным руководством прокуратуры в рамках уголовного производства продолжается досудебное следствие", - подчеркивают правоохранители.

Готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые древесину и транспортное средство.