События

16:15 05.05.2021

Полиция Луганской области открыла дело против водителя грузовика за незаконную перевозку древесины

1 мин читать
Полиция Луганской области открыла дело против водителя грузовика за незаконную перевозку древесины

Луганские правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконной перевозки леса (без наличия разрешительных документов) водителем грузовика "ЗИЛ-131А", сообщает пресс-служба полиции Луганской области в среду.

"4 мая во время несения службы возле станции Ольховая Счастьенского района сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции Счастьенского районного управления для проверки документов был остановлен автомобиль "ЗИЛ-131А" под управлением 45-летнего местного жителя, который перевозил древесину", - говорится в сообщении полиции в Фейсбуке.

В ходе проверки было установлено, что у водителя отсутствуют необходимые документы на перевозку древесины. Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, провели необходимые первоочередные следственные действия.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 246 УК Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса". Под процессуальным руководством прокуратуры в рамках уголовного производства продолжается досудебное следствие", - подчеркивают правоохранители.

Готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые древесину и транспортное средство.

Теги: #древесина #незаконный_вывоз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:58 01.04.2021
СБУ раскрыла схему масштабного нелегального экспорта карпатской ели

СБУ раскрыла схему масштабного нелегального экспорта карпатской ели

18:40 18.02.2021
СБУ предотвратила контрабанду в ЕС ценной древесины на EUR300 тыс.

СБУ предотвратила контрабанду в ЕС ценной древесины на EUR300 тыс.

12:09 23.12.2020
Украина должна отказаться от продажи древесины на аукционах во избежание остановки переработчиков после снятия моратория на экспорт - мнение

Украина должна отказаться от продажи древесины на аукционах во избежание остановки переработчиков после снятия моратория на экспорт - мнение

11:31 23.12.2020
Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

19:52 07.12.2020
В Волынской области полиция проводит более 10 обысков по подозрению в незаконной порубке леса

В Волынской области полиция проводит более 10 обысков по подозрению в незаконной порубке леса

05:29 03.10.2020
В Житомирской области СБУ разоблачила преступную группировку на нелегальном экспорте древесины

В Житомирской области СБУ разоблачила преступную группировку на нелегальном экспорте древесины

12:17 02.10.2020
IKEA не нашла доказательств использования незаконно заготовленной древесины из Украины

IKEA не нашла доказательств использования незаконно заготовленной древесины из Украины

15:07 25.09.2020
ЕБА опасается возможности принятия изменений в механизм продажи необработанной древесины без обсуждения с бизнесом

ЕБА опасается возможности принятия изменений в механизм продажи необработанной древесины без обсуждения с бизнесом

16:13 04.02.2020
Необработанную древесину будут продавать только через электронные аукционы

Необработанную древесину будут продавать только через электронные аукционы

17:36 05.12.2019
Cистема электронного учета древесины объединяет уже 85% лесхозов Украины

Cистема электронного учета древесины объединяет уже 85% лесхозов Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двух братьев в Киеве уличили в торговле конфиденциальными данными более 30 млн граждан

В Харьковской и Хмельницкой областях с 6 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности, в Черниговской - "оранжевый"

Ко Дню независимости нужно привить от COVID-19 большинство нуждающихся в этом украинцев - Зеленский

Российские наемники обстреляли больницу в Красногоровке, полиция открыла уголовное дело по факту теракта

В Украине разработаны три прототипа вакцин от Covid-19 – секретарь СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Двух братьев в Киеве уличили в торговле конфиденциальными данными более 30 млн граждан

SpaceX собирается 9 мая запустить на орбиту новую группу из 60 интернет-спутников Starlink

Замглавы МИД: Визит госсекретаря США - сигнал мощной поддержки Украины в противодействии агрессии РФ

Возле Киевского зоопарка открыли второй паркинг на 300 мест

В Великобритании за время пандемии COVID-19 в два раза выросло число людей, страдающих депрессией

В Харьковской и Хмельницкой областях с 6 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности, в Черниговской - "оранжевый"

Чиновника концерна "Военторгсервис" взяли под стражу из-за взятки за передачу имущества

"Укрзализныця" продлила маршрут регионального экспресса Львов-Черновцы до Луцка

Строительство линии Правобережного скоростного трамвая в центр Киева может продолжиться в середине 2022 - замминистра финансов

Венедиктова сменила старшего группы прокуроров по делу "Роттердам+"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА