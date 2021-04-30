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17:59 30.04.2021

В Киеве разоблачили сеть подпольных обменников электронных валют

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В Киеве разоблачили сеть подпольных обменников электронных валют

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников криптовалюты, ежемесячный оборот которых первышал $1 млн, сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

"В ходе досудебного расследования установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют - на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в "DarkNet". Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров", - информируют в спецслужбе.

Уточняется, что электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестных акций.

Во время проведения обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами, большое количество наличности на более 3 млн в гривневом эквиваленте.

"Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в спецслужбе.

Там добавляют, что следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются. Мероприятия по разоблачению сети нелегальных обменников проводились под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Теги: #сбу #обменники
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