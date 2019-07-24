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13:15 24.07.2019

Полиция разыскивает неизвестных, совершивших разбойное нападение на пункт валют на Харьковщине

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Полиция разыскивает неизвестных, совершивших разбойное нападение на пункт валют на Харьковщине

Неизвестные совершили разбойное нападение на пункт обмена валют около 7:00 в среду в пгт Безлюдовка Харьковской области.

"В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от кассира заведения. Он рассказал, что в учреждение зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, завладел деньгами в сумме около 100 тыс. грн. После чего вместе со своим сообщником, который ждал на улице, исчезли в неизвестном направлении", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследования по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины.

Полиция сообщила приметы нападавшего: возраст около 30 лет, спортивного телосложения, был одет в камуфляжные шорты, серую толстовку, на лице - балаклава. На ноге татуировка в виде льва или тигра.

Теги: #разбой #обменники #полиция #харьков
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