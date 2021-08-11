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14:28 11.08.2021

В Киеве разоблачили криптообменники, через которые финансировались провокации ко Дню независимости

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В Киеве разоблачили криптообменники, через которые финансировались провокации ко Дню независимости

Служба безопасности Украины разоблачила сеть подпольных обменников криптовалюты в Киеве, через которые ежемесячно выводилось до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню независимости Украины.

"Подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать деньги. Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" и другие, - говорится в сообщении на сайте СБУ.

В нем отмечается, что в частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины, поскольку именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов.

"Сеть функционирует с начала 2021 года. "Обслужили" за это время более 1000 "клиентов". Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода", - отмечают в спецслужбе.

Там уточняют, что в рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования "офисов" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Во время которых были изъяты компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности, мобильные терминалы с программным обеспечением, которое позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, и задействованных в схеме вывода средств, наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

"В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизма лиц", - резюмируют в СБУ.

Теги: #провокации #сбу #критовалюта #обменники
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