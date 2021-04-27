Нормы питания нарушены в каждом четвертом школьном меню - Госпродпотребслужба

Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с начала года проанализировала 3,5 тыс. ежедневных школьных меню, и в 23% случаев выявила нарушения норм здорового питания, сообщило ведомство на сайте во вторник.

По данным службы, в 2020 году в половине заведений среднего образования были обнаружены нарушения, связанные с неудовлетворительным материально-техническим состоянием учреждений питания, ненадлежащим водоснабжением, необеспеченностью качественной питьевой водой.

Ведомство уточнило, что 1 января 2021 года действует новый санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, вводящий новые подходы к организации питания. Госпродпотребслужба считает, что школьники смогут оценить соответствующие изменения с 1 сентября 2021 года.

Новый санитарный регламент вводит ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ. Установлены необходимые в ежедневном школьном рационе учащихся группы пищевых продуктов (злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты), а также урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями.

"Впервые в Украине вопрос обеспечения качественного питания детей вынесен на такой высокий уровень. Мы имеем полное понимание точек, где нужно приложить усилия, координацию органов государственной власти, а главное - желание создать качественно новую систему", - подытожила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Как сообщалось, Министерство образования и науки анонсировало введение новых норм и порядка организации питания в учебных и детских заведениях с 1 сентября 2021 года.

Особое внимание при организации питания будет уделяться сокращению потребления сахара. Его количество сахара уменьшится в 2-2,5 раза - до 7,5 г на один прием пищи; количество фруктов увеличится до 100 г на один прием пищи; количество хлеба на 1 прием пищи уменьшится с 60-80 г до 30-50 г, количество мяса увеличится так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей. Предусмотрена одна порция молока или молочных продуктов ежедневно, а именно: 200 мл молока или 125 мл йогурта или кефира, или 125 г творога, или 75 г сыра мягкого, или 15 г сыра твердого, или 25 г сметаны на выбор.

Учащимся с пищевой аллергией на молоко и молочные продукты по предъявлению медицинской справки для питания будут предложены растительные напитки. Школьникам с непереносимостью глютена должны предлагаться продукты и блюда, не содержащие глютена и его следов - их перечень есть в документе.