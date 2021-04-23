Языковой омбудсмен потребует лишать депутатских мандатов за систематические нарушения языкового законодательства

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь намерен обратиться к политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают языковое законодательство.

Согласно сообщению пресс-службы языкового омбудсмена, 21 апреля состоялось очередное пленарное заседание сессии Харьковского городского совета, на котором было зафиксировано нарушение языкового закона секретарем Харьковского горсовета, рядом депутатов и должностных лиц исполкома городского совета.

"Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство. В соответствии со статьей 56 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" мной как уполномоченным по защите государственного языка уже осуществляются меры государственного контроля в отношении ряда депутатов и должностных лиц Харьковского городского совета. Очередная жалоба, которая поступила в наш адрес, также не останется без внимания. Будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом", - цитирует Креминя пресс-служба омбудсмена.

Он подчеркнул, что используя негосударственный язык при исполнении служебных обязанностей, в том числе во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, депутаты нарушают не только языковой закон, но и депутатскую присягу.

"В связи с этим мы будем обращаться в соответствующие политические силы с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", - подчеркнул Креминь.