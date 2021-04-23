Языковой омбудсмен вновь просит генпрокурора обеспечить отмену решения Николаевского горсовета о русском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь повторно обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой относительно обеспечения в судебном порядке отмены решения Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

"22 апреля состоялось очередное пленарное заседание сессии Николаевского городского совета, на которой депутаты в очередной раз проигнорировали вопрос отмены этого неконституционного решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - то есть полтора года назад. Николаев остается едва ли не единственным городом в Украине, где до сих пор действует антиконституционное решение. В связи с этим повторно обращаюсь к генпрокурору обеспечить его отмену в судебном порядке", - цитирует языкового омбудсмена его пресс-служба.

Креминь также сообщил, что сейчас осуществляются меры государственного контроля за применением государственного языка отдельными депутатами Николаевского городского совета, которые систематически нарушают статью 12 языкового закона.