Спорт

13:28 23.07.2021

Кремень призывает украинских олимпийцев и членов делегаций во время выступлений и пресс-конференций на Олимпиаде общаться на украинском языке

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Кремень призывает украинских олимпийцев и членов делегаций во время выступлений и пресс-конференций на Олимпиаде общаться на украинском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал представителей Украины на Олимпиаде во время официальных выступлений использовать украинский язык.

"Сегодня официально стартуют XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Украину будут представлять 158 спортсменов в 25 видах спорта... Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идет война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня - это укрепление нашей государственности в мире", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.

Отмечается, что накануне поездки сборной на Олимпиаду в Токио Кремень встречался с министром молодежи и спорта, олимпийским чемпионом Вадимом Гутцайтом и обсуждал с ним важность и необходимость соблюдения языковой дипломатии в спорте.

"Желаем, чтобы наши олимпийцы достигали самых высоких ступенек, а вся планета видела, как выполняется наш гимн и поднимается государственный флаг. Но в то же время было бы справедливо, чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций общались на украинском языке", - подчеркнул он.

Омбудсмен считает, что спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики.

"Украинские спортсмены - посланцы Украины в мире, настоящие выразители ее идентичности, защитники государственного языка", - заявил Кремень.

Теги: #олимпиада #язык #креминь #омбудсмен
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