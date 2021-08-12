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13:14 12.08.2021

Кремень заявил о необходимости назначения в органах власти профильных замруководителей, отвечающих за имплементацию языкового законодательства

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Кремень заявил о необходимости назначения в органах власти профильных замруководителей, отвечающих за имплементацию языкового законодательства

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень настаивает на необходимости назначения в центральных органах исполнительной власти и в органах местной власти профильных заместителей руководителей, отвечающих за имплементацию языкового законодательства.

"Очень важно, чтобы происходило комплексное взаимодействие местной власти с громадами, Именно поэтому мы активно работаем с областными государственными администрациями и областными советами. Подготовили письма на председателей городских советов, городов областного подчинения, чтобы в каждой области были профильные заместители, которые бы отвечали за имплементацию языкового закона", - цитирует Кременя пресс-служба языкового омбудсмена.

Кроме того, по его словам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение, чтобы в каждом из министерств также определили профильных заместителей, в том числе отвечающих за имплементацию языкового законодательства в конкретных сферах: образовании, медицины, физической культуры и спорта, правоохранительной деятельности, энергетики.

Теги: #креминь #язык #власть #омбудсмен
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