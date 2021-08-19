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11:18 19.08.2021

Языковой омбудсмен отмечает важность развития дистанционного образования для учащихся с оккупированных территорий

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Языковой омбудсмен отмечает важность развития дистанционного образования для учащихся с оккупированных территорий

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет о важности развития системы дистанционного образования для учащихся, проживающих на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

"Хотел бы отметить проблему ограничения функционирования государственного языка на временно оккупированных территориях Украины. Отсутствие обучение на украинском языке в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму - это весомое препятствие для поступления в украинские вузы. Именно поэтому сегодня очень важно развивать систему дистанционного образования для учащихся, проживающих на оккупированных территориях", - сказал Креминь.

По его мнению, для таких детей должны быть доступны электронные учебники и дистанционные языковые курсы.

"Ведь надлежащая подготовка школьников с оккупированных территорий - это залог того, что мы сможем их привлечь к обучению в украинских университетах", - считает языковой омбудсмен.

Кроме того, он заявил, что, сотрудничая с зарубежными украинцами, увидел, что одной из проблемных тем остается вопрос обеспечения украинских общин качественными учебниками. "Сегодня зарубежные украинцы Америки, Европы, Австралии в своем подавляющем большинстве учатся по устаревшим учебникам или таким, которые не проходят надлежащей экспертизы. Если мы говорим о реинтеграции иностранных украинцев, которых мы ждем и в наших учреждениях высшего образования, то нужно думать и о том, по каким учебникам они учатся и осваивают украинский язык за рубежом", - подчеркнул Креминь.

Теги: #оккупированные_территории #креминь #дистанционное_обучение
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