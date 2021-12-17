Телеком

11:27 17.12.2021

Языковой омбудсмен считает недопустимым предоставлению телеканалу "Дом" возможности вещать на негосударственном языке на всей территории Украины

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Языковой омбудсмен считает недопустимым предоставлению телеканалу "Дом" возможности вещать на негосударственном языке на всей территории Украины

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает недопустимым предоставлению телеканалу "Дом" возможности осуществлять эфиры на негосударственном языке на всей территории Украины.

"Сегодня в повестку дня заседания Верховной Рады Украины снова внесен законопроект №4487, поправками к которому предлагается в эфире одного из телеканалов (телеканал "Дом" - ИФ) осуществлять показ передач и фильмов на негосударственном языке на всей территории Украины. Относительно недопустимости принятия этого законопроекта с соответствующими поправками я обратился к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку", - цитирует Креминя пресс-службы языкового омбудсмена.

Он подчеркнул, что согласно языковому законодательству телерадиоорганизации должны вещать на государственном языке.

Также омбудсмен отметил, что согласно Конституции гражданин Украины не имеет обязательства владеть другим языком, кроме как государственным, поэтому предоставление ему – как потребителю – вне его воли информации на другом языке является нарушением его прав, что несовместимо с Конституцией.

"Не соответствует конституционному статусу как единого государственного языка применения режима двуязычия в публичном пространстве путем смешивания украинского языка с любым другим, в частности когда телевизионное вещание или радиовещание в звуковой форме осуществляется одновременно на двух языках - украинском и другом, что не только является нарушением права гражданина Украины на получение информации на государственном языке, но и приводит к сужению пространства употребления украинского языка, подрывает изнутри саму его систему, искажает ее структуру, создает почву для ее внутреннего разложения, обусловливая ее упадок", - заявил Креминь.

Среди прочего, языковой омбудсмен обратил внимание на выводы Конституционного суда, о том, что обеспечение функционирования государственного украинского языка во всех сферах общественной жизни является обязанностью государства.

"Поэтому предостерегаю народных депутатов Украины от нарушения Конституции и законов Украины и нивелирования государственного статуса украинского языка, как сегодня, так и в дальнейшей своей деятельности. Ведь по заключению КС Украины угроза украинскому языку и его статуса как единого государственного языка равносильно угрозе национальной безопасности Украины и самому существованию Украинского государства", - подчеркнул он.

Теги: #креминь #язык #телеканал_дом #омбудсмен
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