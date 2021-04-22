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10:48 22.04.2021

Украина работает над тем, чтобы Чернобыльская зона стала точкой развития - замглавы ОП Тимошенко

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Украина работает над тем, чтобы Чернобыльская зона стала точкой развития - замглавы ОП Тимошенко

В этом году, в 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, начинается обновление дорог зоны отчуждения по программе "Большое строительство", заявил заместитель главы Офиса президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко, комментируя открытие мультимедийной выставки "Чернобыль. Путешествие" на ВДНХ в Киеве.

Проект создан по инициативе Офиса президента, Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины вместе с ГАЗО, при поддержке Министерства культуры и информационной политики. Выставка состоит из семи смысловых блоков - от мирового контекста 1986 года до рассказа об аварии, от историй людей, судьбы которых неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986 года, до диалога о дальнейшей судьбе Чернобыля и его будущего.

Тимошенко считает, что в настоящее время Чернобыль находится на пути к восстановлению.

"Человечество способно восстанавливаться, даже после глобальных катастроф. Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития. В Чернобыльской зоне сегодня внедряются новейшие технологии, восстанавливается природа, ЧАЭС стала уникальной площадкой для выработки альтернативной энергии", - сказал заместитель главы ОП.

Он отметил, что одним из символов развития территории являются новые дороги.

"Поэтому в этом году, в 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, в зоне отчуждения стартовала президентская программа "Большое строительство". В течение следующих трех лет мы планируем восстановить здесь все основные трассы, обеспечив доступ в зону отчуждения природоохранителям, ученым, энергетикам и предпринимателям. Жизнь продолжается. Все это - результат героических усилий ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы", - резюмировал Тимошенко.

Предварительное открытие выставки "Чернобыль. Путешествие" для генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гроссе, Президента Украины и прессы состоится 26 апреля. Для посетителей "Чернобыль. Путешествие" откроется после отмены жесткого карантина.

Как сообщалось со ссылкой на "Укравтодор", в Чернобыльской зоне ремонт дорог уже начался на 40 км участка от КПП "Дитятки" до "Припяти", а также на подъезде к ЧАЭС. Ремонт данного участка планируется завершить к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Теги: #чернобыль #тимошенко #большое_строительство
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