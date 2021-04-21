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13:48 21.04.2021

Кабмин утвердил план мероприятий по популяризации высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 г.

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Кабмин утвердил план мероприятий по популяризации высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 г.

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

План предусматривает разработку Стратегии маркетинга услуг по высшему образованию на международном образовательном рынке на период до 2025 года и плана мероприятий к ней, проведение рекламных кампаний в СМИ, социальных сетях и Интернете, организацию в Украине и за границей выставок, семинаров и конференций, проведение Украинского форума международного образования, обеспечение разработку и введение единой межведомственной электронной платформы с целью реализации процедуры приема иностранцев в учреждения образования.

Кроме того, предусматривается разработка и принятие ряда профильных нормативно-правовых актов.

Теги: #высшее_образование #иностранцы #студенты
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