Кабмин утвердил план мероприятий по популяризации высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 г.

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

План предусматривает разработку Стратегии маркетинга услуг по высшему образованию на международном образовательном рынке на период до 2025 года и плана мероприятий к ней, проведение рекламных кампаний в СМИ, социальных сетях и Интернете, организацию в Украине и за границей выставок, семинаров и конференций, проведение Украинского форума международного образования, обеспечение разработку и введение единой межведомственной электронной платформы с целью реализации процедуры приема иностранцев в учреждения образования.

Кроме того, предусматривается разработка и принятие ряда профильных нормативно-правовых актов.