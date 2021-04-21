Разумков надеется, что Рада вскоре заслушает представителей оборонной сферы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что парламент в ближайшее время заслушает представителей Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Я думаю, что сегодня существует… много аспектов, на которых должна концентрировать власть в целом, а Верховная Рада в первую очередь… Если мы берем по ключевым блокам, то это безопасность и оборона. Мы сегодня находимся в непростой ситуации, мы видим, что происходит… Со всеми фракциями мы проговаривали, и я надеюсь, что в ближайшее время это произойдет, и мы все-таки заслушаем представителей обороной сферы, Генерального штаба, Министерства обороны", - сказал Разумков на пресс-конференции в Луцке в среду.

Спикер парламента подчеркнул, что на востоке Украины и у ее границ "ситуация действительно непростая", но "она контролируемая".

По его словам, Верховная Рада готова делать все от нее зависящее, чтобы помочь армии и в случае необходимости быстро принимать решения, как это было не один раз.

"Когда вопрос стоит о государстве, вопрос стоит о суверенитете, политика откладывается на второй план",- отметил Разумков.

Он высказал надежду, что ситуации, которая бы требовала мгновенной реакции Верховной Рады, не будет, однако готов вместе с коллегами по парламенту к любым вариантам.

"Мы в этом плане хорошо понимаем, что мы должны делать… для того, чтобы защитить интересы наших граждан",- подытожил спикер.