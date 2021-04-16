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18:53 16.04.2021

G7: выполнение Украиной согласованных условий программы stand-by МВФ будет способствовать большему процветанию

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G7: выполнение Украиной согласованных условий программы stand-by МВФ будет способствовать большему процветанию

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине встретились с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Иванной Владковой, чтобы обсудить прогресс Украины в выполнении программы МВФ.

"G7 и МВФ хотят видеть Украину успешной - выполнение Украиной согласованных условий программы stand-by МВФ будет способствовать большему процветанию", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Твиттере в пятницу.

Они указали, что в частности, сохранение независимости антикоррупционных органов, прежде всего Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), комплексная реформа для обеспечения добропорядочности судей, независимый Нацбанк и усовершенствованное корпоративное управление на государственных предприятиях/в банках принесут пользу всем гражданам.

 

Теги: #g7 #мвф
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