Авиакомпания "Роза ветров" в июне запускает рейсы из Киева в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог

Авиакомпания Windrose ("Роза ветров", Киев) в июне запускает регулярные авиарейсы еще в три города: Киев-Ужгород-Киев, Киев-Черновцы-Киев и Киев-Кривой Рог-Киев, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель руководителя Офиса президента, координатор президентской программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко.

Он напомнил, что в конце прошлого года Кабинет министров утвердил Перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года. Отдельными пунктами там делается упор на то, чтобы провести реконструкцию целого ряда региональных аэропортов.

"В ближайшие годы в рамках президентской программы "Большая стройка" мы планируем восстановить 16 региональных аэропортов. И как раз на днях мы получили очередной мощный сигнал, который указывает, что мы движемся в правильном направлении: принято решение, что уже в июне украинская авиакомпания Windrose запускает регулярные авиарейсы еще в три города - Ужгород (трижды в неделю), Черновцы (трижды в неделю) и Кривой Рог (четыре раза в неделю)", - сообщил Тимошенко.

По его словам, перелеты будут осуществляться на комфортных и новых самолетах ATR-72-600, предназначенных именно для региональных перевозок.

"Решение авиакомпании - еще один стимул для того, чтобы активнее развивать инфраструктуру в аэропортах", - подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента.

Тимошенко подчеркнул, что государственная власть ориентирована на то, чтобы популяризировать среди украинцев привычку пользоваться внутренними авиаперевозками, а для перевозчиков - создать комфортные условия для работы.

Опыт 2020 года показал, что развитие внутренней авиации позволит поддерживать авиакомпании в кризисные времена, добавил он.

Как сообщил, в свою очередь, глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, реконструкция международного аэропорта в Кривом Роге является частью программы президента "Большое строительство". Работы там будут проведены за счет государственного, местного бюджетов и инвесторов.

"Уже с лета воздушные ворота города готовы принимать регулярные рейсы авиакомпании Windrose. Самолеты будут следовать в аэропорт "Борисполь". Оттуда пассажиры смогут продолжить путешествие в другие украинские города. По факту аэропорт будет обслуживать потребности 600-тысячного города и двух больших областей - Днепропетровской и Кировоградской. Эти рейсы вдохнут новую жизнь в сам аэропорт и весь регион", - сказал Резниченко.

Ранее украинская авиакомпания "Роза ветров" объединила сетью внутренних авиаперевозок такие города: Киев, Львов, Ивано-Франковск, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Херсон, Запорожье и Николаев.