Минфин Украины вернет выделенные на закупку вакцин средства – Степанов

Министерство финансов Украины восстановит объем финансирования программы медицинских гарантий (ПМГ) 2021 года и вернет в нее средства, выделенные на закупку вакцин от COVID-19, прогнозирует министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы забрали именно на закупку вакцин средства, выделенные на четвертый квартал, с четким условием, что Министерство финансов Украины в течение трех месяцев восстановит эти расходы Министерству здравоохранения", - сказал Степанов в эфире канала "Украина24" в четверг вечером.

Он напомнил, что в конце 2020 года Минздрав настаивал на выделении в госбюджете на 2021 год 15,1 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19, однако в результате на это была предусмотрена сумма 3,95 млрд грн.

"Когда формировался госбюджет на 2021 год было принято решение, что сейчас нам дают 3,95 млрд, но, если понадобится, нам сразу очень быстро найдут нужную сумму. Оказалось, что когда нужно было быстро заключать контракты, то для того, чтобы перечислить средства нужно время, чтобы внести изменения в госбюджет, на это нужно не меньше месяца", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины дополнительно направил 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19. По информации Минфина, с учетом соответствующих расходов в 2020 года общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин составляет 11,4 млрд грн.