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20:22 14.04.2021

Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

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Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1366-ІХ о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года по инициативе Кабинета Министров, сообщает пресс-служба президента в среду.

"В течение последних пяти лет в Украине возникло более 352 тыс. пожаров, которые нанесли прямой ущерб более чем 6 млрд грн. В результате возгорания погибли более 11 тыс. человек, в том числе 359 детей, а травмы получили более 7 тыс. человек", - отмечают в Офисе президента.

Там подчеркивают, что в целях охраны жизни людей и их имущества, национального богатства и окружающей среды и был принят закон, который увеличивает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.

Согласно документу, такие нарушения теперь будут караться штрафом в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 700 грн до 5 100 грн) .

"Кроме того, за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, повлекших аварии и причинивших вред здоровью людей или повредивших имущество, предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 4020 необлагаемых минимумов доходов граждан ( от 17 000 до 68 340 грн - ИФ) или исправительных работ на срок до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

В ОП добавляют, что если такие действия повлекли гибель людей или повредили имущество в особо крупном размере, ответственность будет предусматривать лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

"Также закон усиливает административную ответственность за заведомо ложный вызов специальных служб - пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады скорой помощи или других аварийно-спасательных формирований (предусмотрены штрафы от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан против штрафов на сумму от трех до семи необлагаемых минимумов, которые существовали ранее); за невыполнение предписаний должностных лиц пожарной и техногенной безопасности (штрафы от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан)", - отмечает пресс-служба президента.

Сообщается, что глава государства также подписал взаимосвязанный закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности" № 1367-IX, который парламент принял 30 марта.

"Этот документ дополняет предыдущий и устанавливает административную ответственность за воспрепятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности", - подчеркивают в Офисе президента.

Там уточняют, что создание препятствий в деятельности уполномоченных должностных лиц в сфере пожарной и техногенной безопасности, связанной с проведением проверок, будет караться штрафом на сумму от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Оба закона вступают в силу на следующий день после их опубликования.

Теги: #президент #ответственность #закон
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