События

08:23 12.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 7856 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5355 человек

2 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 7856 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5355 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 856 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 5 355 человек, умерло 287 пациентов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года. В частности, заболели 355 детей и 119 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 770 человек; летальных случаев - 287; выздоровело – 5 355 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Днем ранее,  11 апреля было зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования COVID-19,  10 апреля сообщалось о 17 463 новых случаях, 9 апреля министр сообщал о 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, 8 апреля сообщалось о 19 419 новых случаях инфицирования COVID-19, 7 апреля было зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 апреля Степанов сообщал о 13 276 новых случаях инфицирования COVID-19, 5 апреля сообщалось о 10 179 новых случаях COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 861 105 человек, 37 301 пациент скончался, 1 416 215 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.

За сутки 11 апреля 2021 в Украине привито 1216 человек, 378 266 человек привито с начала прививочной кампании.

 

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:08 12.04.2021
Индия сменила Бразилию на второй позиции по количеству заражений COVID-19 в мире

Индия сменила Бразилию на второй позиции по количеству заражений COVID-19 в мире

07:52 12.04.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

06:22 12.04.2021
В большинстве областей Украины ожидается заморозки – ГСЧС

В большинстве областей Украины ожидается заморозки – ГСЧС

03:04 12.04.2021
На Буковине выявлено 168 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 168 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

02:04 12.04.2021
В Украине в ближайшее время две области могут перейти из "красной", в "желтую" зону – Ляшко

В Украине в ближайшее время две области могут перейти из "красной", в "желтую" зону – Ляшко

01:01 12.04.2021
Свыше 7 млн британцев вакцинировались от COVID-19 – Джонсон

Свыше 7 млн британцев вакцинировались от COVID-19 – Джонсон

23:56 11.04.2021
В Азербайджане общее число жертв COVID-19 приближается к отметке 4 тыс. человек

В Азербайджане общее число жертв COVID-19 приближается к отметке 4 тыс. человек

21:56 11.04.2021
Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь членству в альянсе – Шмыгаль

Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь членству в альянсе – Шмыгаль

19:47 11.04.2021
До конца года перед Минздравом стоит задача сделать 47 млн. COVID-прививок – Ляшко

До конца года перед Минздравом стоит задача сделать 47 млн. COVID-прививок – Ляшко

18:00 11.04.2021
Китай на начальном этапе пандемии COVID-19 не смог предоставить полный доступ к информации о происходящем - Блинкен

Китай на начальном этапе пандемии COVID-19 не смог предоставить полный доступ к информации о происходящем - Блинкен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

В "красной зоне" эпидопасности половина областей Украины и Киев - Минздрав

Пресс-секретарь президента РФ исключает возможность войны с Украиной

Президент Украины почтил память жертв нацистских концлагерей

В Украине за сутки зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 034 человека – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Чехии начал передвигаться в инвалидном кресле

Инцидент в Натанзе на месяцы парализовал обогащение на объекте урана – СМИ

ЦИК Кыргызстана: по итогам обработки 98% бюллетеней новую Конституцию поддержали более 79% избирателей

Инцидент на иранском предприятии в Натанзе мог произойти из-за кибератаки "Моссада" – СМИ

ЦИК Кыргызстана подведет итоги референдума о Конституции в течение 15 дней

Боррель: возращение к миру в Мьянме затрудняет геополитическая конкуренция

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Конституционный референдум в Кыргызстане состоялся - вице-премьер Кармышаков

Женские ассоциации потребовали отставки главы Евросовета после протокольного инцидента в Анкаре

Власти Харькова просят льготников воздержаться от поездок в общественном транспорте в часы пик в связи с ситуацией с COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА