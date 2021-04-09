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15:10 09.04.2021

Священнослужителей будут вакцинировать от COVID-19 на 2-м этапе вакцинации вместе с соцработниками

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Священнослужителей будут вакцинировать от COVID-19 на 2-м этапе вакцинации вместе с соцработниками

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям приравнял священнослужителей к социальным работникам и разрешил вакцинировать их от COVID-19 на втором этапе вакцинации.

Как сообщается в пресс-релизе Центра общественного здоровья (ЦОЗ), Минздраву рекомендовано приравнять с социальными работниками священнослужителей официально зарегистрированных в Украине церквей и религиозных организаций.

Глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий считает такой шаг необходимым, поскольку священнослужители тесно контактируют с людьми из группы риска.

"Чтобы записаться на прививку, священнослужителям нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те, в свою очередь, передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте прививки", - сообщает ЦОЗ.

Второй этап вакцинации от COVID-19 развернули 22 марта. В соответствии с "дорожной картой" вакцинации на этом тапе вакцинируют врачей всех учреждений здравоохранения, социальных работников и лиц старше 80 лет. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Теги: #вакцинация #священники #минздрав
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