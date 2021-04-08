События

19:08 08.04.2021

Эстония продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины – МИД Украины

1 мин читать
Эстония продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины – МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Министерка иностранных дел Эстонской Республики Евой-Марией Лийметс, в ходе которого подробно проинформировал собеседницу об обострении Россией ситуации безопасности на украинско-российской границе, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел в четверг.

Отмечается, что Кулеба также рассказал эстонскому дипломату и о системных действиях и заявлениях Москвы, направленные на эскалацию военной напряженности и подрыв дипломатических усилий по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Министр заверила в дальнейшей твердой поддержке Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины, европейские и евроатлантические стремлений нашего государства", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что руководители украинской и эстонской дипломатии единодушно осудили обострения Россией ситуации безопасности и подтвердили готовность к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и других международных организациях в целях консолидации действенной международной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

"Дмитрий Кулеба отдельно приветствовал готовность эстонской стороны к тесному взаимодействию в рамках подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы в августе этого года в Киеве", - резюмируют в МИД.

Теги: #эстония #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:15 08.04.2021
Командиры ВМС Украины и Эстонии обсудили пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

Командиры ВМС Украины и Эстонии обсудили пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

19:02 08.04.2021
Кулеба призвал наладить регулярный мониторинг прав человека на временно оккупированных территориях

Кулеба призвал наладить регулярный мониторинг прав человека на временно оккупированных территориях

19:01 08.04.2021
Эстония продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины – МИД

Эстония продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины – МИД

11:51 08.04.2021
Глава МИД Польши прибыл с визитом в Украину

Глава МИД Польши прибыл с визитом в Украину

21:00 07.04.2021
Украина предложила Молдове создать рабочую группу для выяснения места пребывания судьи Чауса – разговор глав МИД

Украина предложила Молдове создать рабочую группу для выяснения места пребывания судьи Чауса – разговор глав МИД

14:52 07.04.2021
Глава МИД Польши 8 апреля посетит Украину с рабочим визитом

Глава МИД Польши 8 апреля посетит Украину с рабочим визитом

13:01 07.04.2021
София осудила осквернение памятника Хану Кубрату на Полтавщине

София осудила осквернение памятника Хану Кубрату на Полтавщине

10:57 07.04.2021
Зеленский уволил ряд послов в контексте планируемой ротации – МИД

Зеленский уволил ряд послов в контексте планируемой ротации – МИД

02:33 07.04.2021
Первый замглавы МИД Украины презентовала Крымскую платформу облгосадминистрациям

Первый замглавы МИД Украины презентовала Крымскую платформу облгосадминистрациям

20:56 06.04.2021
Эскалацией на востоке Украины Москва тестирует США и Запад - Кулеба

Эскалацией на востоке Украины Москва тестирует США и Запад - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе

Российские наемники с начала суток 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ – штаб ООС

Еврокомиссия одобрила проект решения Совета о Совместном авиапространстве с Украиной

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: представители власти должны регулярно посещать позиции ВСУ на Донбассе

Суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тыс. грн по делу о запрете книги "Дело Василия Стуса"

Ивано-Франковская область в пятницу перейдет в "желтую" карантинную зону - Ляшко

На Харьковщине экс-глава сельсовета, требовавший взятку за разрешение на использование недр, предстанет перед судом

Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в Молдове

Во львовской больнице скорой помощи установили две кислородные станции

КС признал неконституционными полномочия Кабмина по установлению минимальной пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

Российские наемники с начала суток 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ – штаб ООС

Посол Украины призвал Меркель направить Путину жесткое предупреждение о последствиях за наращивание военного присутствия РФ у границ Украины

Еврокомиссия одобрила проект решения Совета о Совместном авиапространстве с Украиной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА