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20:20 05.04.2021

В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта

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В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Закарпатской области приняла решение возобновить работу общественного транспорта на территории области.

"Комиссия решила с 00:00 часов 6 апреля 2021 года разрешить осуществление на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении, в количестве не большем, чем количество мест для сидения, предусмотренном технической характеристикой транспортного средства, определенном в регистрационных документах на такое транспортное средство", - сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

Также комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение предоставить местным комиссиям возможность принять решения об усилении противоэпидемических мер на местах с учетом эпидемической ситуации.

"Мы должны удержать и улучшить результаты, достигнутые за период пребывания региона в "красной" зоне. Это возможно сделать только благодаря сознательной дисциплине всех людей. А дисциплина не бывает без контроля, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы разорвать цепь заражения COVID-19 и снизить нагрузку на медицинскую систему", - подчеркнул глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Правоохранителям было поручено обеспечить усиленный контроль за соблюдением установленных противоэпидемических ограничений в общественном транспорте.

Теги: #транспорт #карантин #закарпатская_область
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