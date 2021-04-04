События

14:47 04.04.2021

В Сеуле пара по ошибке испортила картину за $440 тыс.

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В Сеуле пара по ошибке испортила картину за $440 тыс.

На выставке в Сеуле посетители по ошибке испортили граффити "Без названия" американского художника JonOne стоимостью $440 тыс., передает телеканал ABC News.

Пару ввели в заблуждение краски и кисти, оставленные рядом с картиной. Само произведение искусства было единственным на всей выставке, представленным без рамы из-за большой величины. Предположив, что на картине можно рисовать, молодые люди добавили несколько темно-зеленых мазков и ушли.

Сотрудники галереи заметили изменения на картине и вычислили посетителей по камерам наблюдения, после чего вызвали полицию. Молодых людей позднее отпустили, им не грозит наказание.

Представитель одного из организаторов выставки Кан Ук рассказал, что кисти и краски оставили рядом с картиной, чтобы передать рабочий процесс художника. Это своеобразная традиция: в 2016 году JonOne дописывал работу на выставке граффити в Центре искусств Сеула на глазах у посетителей, а когда картина была готова, использовавшиеся материалы стали частью экспозиции.

Теги: #конфуз #картина #сеул
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