События

11:47 10.07.2020

Обнаруженный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

1 мин читать

Мэр Сеула Пак Вон Сун, который был накануне был обнаружен мертвым, оставил предсмертную записку, сообщает агентство Associated Press.

"Я извиняюсь перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", - написал Пак Вон Сун.

Записка была обнаружена в доме бывшего мэра южнокорейской столицы. В ней также содержится просьба кремировать его останки и развеять его прах над могилами его родителей.

Накануне тело Пак Вон Суна обнаружили в горах Бугаксан севернее Сеула. До этого поступали данные о том, что он пропал без вести - его телефон был отключен.

Пак Вон Сун занимал пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 году. Он являлся активистом-правозащитником, учредителем ряда общественных и гражданских организаций. Его рассматривали одним из претендентов на пост президента страны от правящей Демократической партии на выборах 2022 года.

Теги: #мер #сеул #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:38 06.07.2020
Смерть гражданина Ирака в Харькове во время игры в футбол: полиция расследует действия медиков

Смерть гражданина Ирака в Харькове во время игры в футбол: полиция расследует действия медиков

10:16 06.07.2020
В Италии скончался Эннио Морриконе

В Италии скончался Эннио Морриконе

11:53 29.06.2020
Харьковчанин неделю скрывал смерть родителей-пенсионеров и пытался покончить с собой

Харьковчанин неделю скрывал смерть родителей-пенсионеров и пытался покончить с собой

11:32 29.06.2020
Супруга депутата Николаевского облсовета выстрелила себе в голову, полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины

Супруга депутата Николаевского облсовета выстрелила себе в голову, полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины

12:19 25.06.2020
В Харькове во время игры в футбол гражданину Ирака стало плохо и он умер, полиция назначила экспертизу

В Харькове во время игры в футбол гражданину Ирака стало плохо и он умер, полиция назначила экспертизу

04:58 22.06.2020
Умер экс-глава спасательной службы Ивано-Франковской области Джумаджук

Умер экс-глава спасательной службы Ивано-Франковской области Джумаджук

13:27 19.06.2020
В Украине число погибших в огне уменьшилось, однако резко участились случаи утоплений

В Украине число погибших в огне уменьшилось, однако резко участились случаи утоплений

21:45 18.06.2020
Умер начальник львовского военно-медицинского госпиталя

Умер начальник львовского военно-медицинского госпиталя

10:33 15.06.2020
24 человека утонули в Украине за выходные

24 человека утонули в Украине за выходные

19:54 01.06.2020
Ушел из жизни композитор Мирослав Скорик

Ушел из жизни композитор Мирослав Скорик

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Авдеевки, один военнослужащий ранен

ГБР и СБУ задержали в Донецкой области четырех правоохранителей, собиравших взятки с наркоторговцев

Минздрав не исключает возможность дистанционного обучения с сентября, к концу недели пропишет условия

В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

Зеленский уведомил НАПК о продаже дома в Иванковичах, и будет временно проживать с семьей в резиденции "Конча-Заспа"

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Авдеевки, один военнослужащий ранен

В Киеве с начала пандемии коронавируса заболели 464 ребенка

В Киеве закрыты уже 4 развлекательных заведения за нарушение карантинных мер - Кличко

Посольство КНР в Казахстане предупредило сограждан о новой опасной инфекции

Во Львовской области врачей уведомили о подозрении спустя 2 года после смерти пациентки

Власти Бельгии расширяют список мест, где носить маски обязательно

Президент Казахстана пригрозил правительству отставкой, если ситуация с COVID-19 не улучшится через 2 недели

ВАКС 20 июля начнет рассмотрение по сути дела экс-нардепа, подозреваемого в нанесении убытков "Укрзализныце"

Слаженное взаимодействие Авакова с Зеленским помогло оперативно локализировать пожар на Луганщине - СМИ

Депутаты предлагают снять ограничение на получение украинцами бесплатного полного среднего образования лишь один раз в жизни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА