Грау: стороны в ТКГ подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе

Специальный представитель действующего председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила, что в ходе переговоров контактной группы на уровне глав делегаций стороны подчеркнули важность соблюдения в полном объеме "Мер по усилению режима прекращения огня", согласованных ТКГ 22 июля 2020 года.

"Рост числа нарушений режима прекращения огня в последнее время, действенность мер по его усилению, а также общая ситуация безопасности в зоне конфликта стали предметом обширных дискуссий в рабочей группе по безопасности и ТКГ. При этом стороны подчеркнули важность соблюдения в полном объеме "Мер по усилению режима прекращения огня", согласованных ТКГ 22 июля 2020 года. Это является особенно важным для устранения существующих нарушений режима прекращения огня", - указано в сообщении для печати спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Грау.

При этом, как отмечают в ОБСЕ, согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии, "среднее число нарушений режима прекращения огня продолжает оставаться значительно ниже уровня, фиксируемого до вступления в силу мер по его усилению в июле 2020 года".

Как сообщается, "в центре внимания гуманитарной рабочей группы было одновременное открытие новых пунктов пропуска вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье в Луганской области, чего давно ждет гражданское население по обе стороны от линии соприкосновения".

В ходе дискуссии также обсуждались вопросы взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

Участники политической рабочей группы обсуждали отдельные аспекты "Плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями", разрабатываемого по поручению ТКГ.

Участники экономической рабочей группы рассматривали вопросы пенсий и социальных выплат гражданам, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины.

Кроме того, обсуждались актуальные темы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, вопросы экологии и обеспечения мобильной связи в ОРДЛО.

Как сообщалось, в ходе очередных переговоров ТКГ 31 марта представители российской делегации не поддержали предложение представителей украинской делегации и ОБСЕ о приверженности и необходимости соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 1 апреля.