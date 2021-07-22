На Донбассе продолжает ухудшаться ситуация с безопасностью – Грау

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе посол Хайди Грау заявила о продолжающемся ухудшении ситуации с безопасностью на востоке Украины.

"Приходится констатировать, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое превращается в горячую точку. Кроме того, СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений", - говорится в заявлении Грау.

Она отметила, что всеобъемлющее прекращение огня может быть достигнуто при условии, что "стороны проявят необходимую политическую волю, однако текущие консультации участников ТКГ не позволяют прийти к практическим решениям".

Кроме того, "нерешенные процедурные вопросы вновь не позволили политической рабочей группе провести формальное заседание (с февраля 2021 – ИФ)".

В очередной раз не удалось добиться прогресса в вопросе открытия новых пунктов пропуска в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.

В то же время, по словам Грау, "участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц и сумели обсудить "процессуальную очистку" в отношении уже освобожденных".

Также удалось продвинуться в дискуссии о создании экспертной группы по исследованию ситуации в затопленных шахтах вдоль линии соприкосновения.

Отмечается, что заседание ТКГ 21 июля стало последним с участием посла Грау. 1 августа ее сменит дипломат из Финляндии Микко Киннунен.