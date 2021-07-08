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11:29 08.07.2021

Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается – Грау

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Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается – Грау

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе по итогам очередной встречи ТКГ на уровне глав делегаций.

"В течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их", - говорится в сообщении посла Грау на сайте ОБСЕ.

Она также констатировала, что "стороны не продемонстрируют готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня".

По словам Грау, на фоне роста числа нарушений режима прекращения огня участники ТКГ на очередном заседании "так и не пришли к обсуждению механизмов координации прекращения огня, разминированию и разведению сил и средств".

Согласно отчету СММ ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня, за минувшие сутки миссия зафиксировала 464 таких случая в Донецкой и Луганской областях.

Сообщается и об ограничении свободы передвижения СММ ОБСЕ на востоке Украины, а также о фактах умышленных повреждений технических средств миссии и оборудования для наблюдения.

Теги: #смм_обсе #донбасс #грау
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