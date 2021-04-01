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15:14 01.04.2021

Austrian Airlines с 17 мая запускает рейсы из Вены в Запорожье

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Austrian Airlines с 17 мая запускает рейсы из Вены в Запорожье

 Австрийская авиакомпания Austrian Airlines по случаю первого полета в Украину, состоявшегося 30 лет тому назад, объявила о запуске с 17 мая рейсов из Вены в Запорожье с частотой три раза в неделю (туда и обратно).

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в четверг, на протяжении лета компания планирует увеличить количество рейсов до ежедневного.

Отмечается, что рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам из Вены в Запорожье в 10:35 по местному времени, а из Запорожья - в 14:30.

При этом авиакомпания больше не будет предлагать маршрут Вена - Днепр из-за его близости к Запорожью.

"Развитие региональных аэропортов и авиации остается нашим приоритетом на ближайшие годы. Со временем докарантинные объемы авиаперевозок восстановятся, и мы готовим наши аэродрома к активной работе. Рад, что одна из ведущих европейских авиакомпаний - Austrian Airlines, являющаяся частью концерна Lufthansa, - открывает новый рейс в Запорожье. Киев, Львов и Одесса уже также включены в программу. Благодарен местной власти Запорожья и руководству аэропорта за слаженную и плодотворную работу, а пилотам и будущим пассажирам желаю безоблачного неба и удачных полетов", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, которого цитирует пресс-служба.

В настоящее время прямых рейсов по маршруту Вена - Запорожье - Вена нет.

Теги: #рейсы #austrian_airlines
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