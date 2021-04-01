В Чернигове сообщили о подозрении "вору в законе", наладившему поставку наркотиков в пункт временного пребывания иностранцев

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в установлении или распространении преступного влияния и поставке наркотиков в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев, "вору в законе" по кличке "Камо Московский".

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины в четверг, гражданин Российской Федерации прибыл в нашу страну для установки и распространения собственного преступного влияния среди местного криминалитета и с целью избежания уголовной ответственности.

"Доказательства для обоснованного уведомления о подозрении получили оперативники Департамента стратегических расследований, теруправления стратегических расследований в Черниговской области и следователи следственного управления областной полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого задержали в январе, после чего поместили в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

"Там он попытался создать собственное уголовное царство: начал влиять на других удержанных лиц, контролировать "общак", налаживать новые связи с представителями криминалитета, которые находятся на свободе. Кроме того, помогал организовывать поставки наркотиков в учреждения содержания", - заявил по этому поводу глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Правоохранители подчеркивают, что "Камо Московский" диктовал соблюдения "воровских законов", решал конфликты между криминальными "авторитетами" и подстрекал других совершать преступления.

В ходе проведения санкционированного обыска на территории Черниговского ПВПИ полицейские при силовой поддержке роты полиции особого назначения изъяли запрещенные вещества.

"Камо Московскому" сообщили о подозрении за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе" (ч. 3 ст. 255-1 УК Украины) и незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в места лишения свободы (ч. 2 ст. 307) ", - отмечают в полиции.

Там уточняют, что в случае доказательства вины в суде мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

В полиции добавляют, что "Камо Московский" - это второй в истории Украины "вор в законе", который получил подозрение за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.

Соответствующий закон, позволяющий привлекать подобных лиц к ответственности, был принят нардепами в июне 2020 года.