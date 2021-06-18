СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в т.н. санкционный список "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны при содействии Службы безопасности Украины и контрразведчиков проведет дополнительную проверку 3 лиц, которые попали в санкционный список "воров в законе" и "криминальных авторитетов", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в пятницу.

"После первого решения Совета национальной безопасности и обороны было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение Совета нацбезопасности и обороны относительно трех лиц: сделать дополнительную проверку (на предмет корректности введения санкций против указанных лиц – ИФ) с привлечением службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", - заявил Данилов.