События

18:57 10.11.2021

В Украине возбуждено 253 уголовных дел в отношении "воров в законе" – Монастырский

2 мин читать
В Украине возбуждено 253 уголовных дел в отношении "воров в законе" – Монастырский

Украинские правоохранители возбудили 253 уголовных производства в отношении "воров в законе", заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"На сегодня благодаря принятию закона о "ворах в законе" и санкциям СНБО, которые четко обозначили таких лиц, большинство из которых не находится на территории Украины, в отношении них возбуждено 253 уголовных дела по соответствующим статьям криминального кодекса - относительно расширения преступного влияния на территории Украины", - заявил Монастырский на брифинге по итогам заседания СНБО в среду.

Он также добавил, что более чем 500 "воров в законе", которые находятся под санкциями СНБО, теперь не могут въехать на территорию Украины.

"Это люди, которые особенно после начала войны в 2014 году массово въезжали в Украину с территории Российской Федерации и других стран. Я могу сказать, что из тех лиц, которые на сегодняшний день внесены в санкционные списки, есть ТОП-3 стран, откуда они прибыли – это 56 граждан России, 24 гражданина Азербайджана, 9 граждан Армении", - уточнил он.

По его словам, на момент принятия санкций СНБО 9 "воров в законе" были выдворены из Украины с запретом на въезд, 6-ти из них сообщено про подозрение об учинении преступной деятельности относительно расширения преступного влияния на территории Украины, одному уже вынесен обвинительный приговор суда и еще один находится под процедурой экстрадиции.

Что касается криминальных авторитетов, в отношении которых введены санкции СНБО, 83-м лицам отменены разрешительные документы на пребывание в Украине, 30 из них привлечены к криминальной ответственности, по 23-м лицам осуществляются работы по документированию их преступной деятельности или выдворение из Украины.

Монастырский также сообщил, что в отношении 108 таких лиц, по которым ранее были выявлены неточности, касавшиеся недостоверного внесения в базу из паспортных данных, гражданства или места проживания, после внесения уточнений СНБО их счета в Украине были заблокированы.

Кроме того, по словам Монастырского, благодаря санкциям СНБО удалось полностью остановить влияние так называемых "смотрящих" в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновецкой, Сумской и Запорожской областях.

Теги: #вор_в_законе #уголовные_дела
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:33 27.07.2021
Представитель криминалитета из санкционного списка СНБО задержан при попытке пересечения границы с РФ – МВД

Представитель криминалитета из санкционного списка СНБО задержан при попытке пересечения границы с РФ – МВД

10:15 14.07.2021
Более 23 тыс. уголовных дел открыла СБУ из-за военной агрессии РФ против Украины - Баканов

Более 23 тыс. уголовных дел открыла СБУ из-за военной агрессии РФ против Украины - Баканов

11:30 19.06.2021
Против Шария открыты уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии – Гончаренко

Против Шария открыты уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии – Гончаренко

18:28 18.06.2021
СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в т.н. санкционный список "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в т.н. санкционный список "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

12:37 12.05.2021
Полиция начала 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики 9 мая

Полиция начала 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики 9 мая

10:58 01.04.2021
В Чернигове сообщили о подозрении "вору в законе", наладившему поставку наркотиков в пункт временного пребывания иностранцев

В Чернигове сообщили о подозрении "вору в законе", наладившему поставку наркотиков в пункт временного пребывания иностранцев

11:14 18.03.2021
В Одессе полицейские задержали "вора в законе" по прозвищу "Мамука Хонский"

В Одессе полицейские задержали "вора в законе" по прозвищу "Мамука Хонский"

14:07 28.12.2020
НАБУ закрыло дела о недостоверном декларировании в отношении Филатова, Павелко и судьи КС

НАБУ закрыло дела о недостоверном декларировании в отношении Филатова, Павелко и судьи КС

12:46 05.11.2020
Против главы ФГИ открыто 6 уголовных дел, он должен уйти в отставку - замглавы комитета Рады Холодов

Против главы ФГИ открыто 6 уголовных дел, он должен уйти в отставку - замглавы комитета Рады Холодов

10:42 04.11.2020
За два месяца с начала избирательной кампании в Украине открыто более 1020 уголовных дел

За два месяца с начала избирательной кампании в Украине открыто более 1020 уголовных дел

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина намерена удвоить количество пограничников на границе с Беларусью – Монастырский

Украина готова принять соответствующие решения в ответ на энергетический терроризм России – Данилов

Признание Беларусью Крыма территорией РФ приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений, заявляет Киев

Данилов: СНБО обсудил адекватные действия Украины в связи с ситуацией с беженцами на границе Беларуси со странами ЕС

СНБО вводит санкции против 8 лиц, причастных к открытию представительства Никарагуа в оккупированном Крыму – Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

США объявят о санкциях в отношении Беларуси в декабре - глава Еврокомиссии

Руслан Демченко занимается своей работой - Данилов

Украина намерена удвоить количество пограничников на границе с Беларусью – Монастырский

Сеть Comfy открыла в Киеве магазины нового формата "Comfy-Точка"

Енин о возможном прорыве украинско-белорусской границы мигрантами с Ближнего Востока: Мы не дадим втянуть Украину в миграционную войну

Украина готова принять соответствующие решения в ответ на энергетический терроризм России – Данилов

СНБО заслушает НАБУ по делу "Роттердам+" – Данилов

Российские наемники трижды открывали огонь с полуночи, потерь в рядах Объединенных сил нет – штаб ООС

Данилов на предложение немецкого депутата разместить беженцев в Украине: Возьмите мигрантов к себе домой или разместите в Бундестаге

Литва стягивает дополнительные силы на границу с Беларусью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА