В Украине возбуждено 253 уголовных дел в отношении "воров в законе" – Монастырский

Украинские правоохранители возбудили 253 уголовных производства в отношении "воров в законе", заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"На сегодня благодаря принятию закона о "ворах в законе" и санкциям СНБО, которые четко обозначили таких лиц, большинство из которых не находится на территории Украины, в отношении них возбуждено 253 уголовных дела по соответствующим статьям криминального кодекса - относительно расширения преступного влияния на территории Украины", - заявил Монастырский на брифинге по итогам заседания СНБО в среду.

Он также добавил, что более чем 500 "воров в законе", которые находятся под санкциями СНБО, теперь не могут въехать на территорию Украины.

"Это люди, которые особенно после начала войны в 2014 году массово въезжали в Украину с территории Российской Федерации и других стран. Я могу сказать, что из тех лиц, которые на сегодняшний день внесены в санкционные списки, есть ТОП-3 стран, откуда они прибыли – это 56 граждан России, 24 гражданина Азербайджана, 9 граждан Армении", - уточнил он.

По его словам, на момент принятия санкций СНБО 9 "воров в законе" были выдворены из Украины с запретом на въезд, 6-ти из них сообщено про подозрение об учинении преступной деятельности относительно расширения преступного влияния на территории Украины, одному уже вынесен обвинительный приговор суда и еще один находится под процедурой экстрадиции.

Что касается криминальных авторитетов, в отношении которых введены санкции СНБО, 83-м лицам отменены разрешительные документы на пребывание в Украине, 30 из них привлечены к криминальной ответственности, по 23-м лицам осуществляются работы по документированию их преступной деятельности или выдворение из Украины.

Монастырский также сообщил, что в отношении 108 таких лиц, по которым ранее были выявлены неточности, касавшиеся недостоверного внесения в базу из паспортных данных, гражданства или места проживания, после внесения уточнений СНБО их счета в Украине были заблокированы.

Кроме того, по словам Монастырского, благодаря санкциям СНБО удалось полностью остановить влияние так называемых "смотрящих" в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновецкой, Сумской и Запорожской областях.