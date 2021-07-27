Представитель криминалитета из санкционного списка СНБО задержан при попытке пересечения границы с РФ – МВД

В Харьковской области при попытке пересечь границу вне пункта пропуска и попасть из РФ на территорию Украины задержан т.н. "вор в законе" по кличке "Ливан Гальский" вместе с сообщником.

"42-летний "вор в законе" - гражданин Российской Федерации - в мае этого года был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник - 31-летний гражданин Грузии и "криминальный авторитет", - сообщается на официальной странице МВД в Facebook.

Оба мужчины задержаны, сейчас с ними работают правоохранители.